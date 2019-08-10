Gemlik genelinde asayiş uygulaması
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Gemlik genelinde asayiş uygulamasıBURSA - Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik genelinde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Gemlik Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
genelinde asayiş uygulaması
BURSA - Bursa
'da İl Emniyet Müdürlüğü
ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik genelinde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Gemlik'in farklı noktalarında eş zamanlı yapılan uygulamalarda, araç ve kimlik sorguları yapıldı. Yaklaşan Kurban Bayramı
öncesinde önleyici hizmet olarak düşünülen uygulamada, çok sayıda sorgulama yapıldı. Beraberinde trafik uygulaması da yapılırken, Gemlik İlçe Emniyeti uygulamaya neredeyse tam kadro katıldı.
Bayram trafiğine dikkat
Asayiş uygulamasının yanı sıra, bayram tatili ile alakalı da vatandaşlara uyarılarda bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatile çıkacak sürücülerin özellikle cep telefonu kullanmaması gerektiğinin de altını çizdi. Bayram tatillerinde normal dönemlere göre kaza oranının da arttığına dikkat çeken Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
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