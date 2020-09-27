Gemlik Gübre, İznik Gölü'nden çekilen su ile ilgili iddialara yanıt verdi - Son Dakika

Gemlik Gübre, İznik Gölü'nden çekilen su ile ilgili iddialara yanıt verdi

Orhangazi'de İznik Gölü'nün son yılların en büyük çekilmesini yaşaması ile yeniden gündeme gelen ve göl sahilinden Gemlik Serbest Bölgedeki Gemlik Gübre Sanayi'ne giden pompalanan su miktarı ile ilgili iddialara firmadan yanıt geldi.

Gemlik Gübre, İznik Gölü'nden çekilen su ile ilgili iddialara yanıt verdi, System.String[]

Orhangazi'de İznik Gölü'nün son yılların en büyük çekilmesini yaşaması ile yeniden gündeme gelen ve göl sahilinden Gemlik Serbest Bölgedeki Gemlik Gübre Sanayi'ne giden pompalanan su miktarı ile ilgili iddialara firmadan yanıt geldi. Firma yıllık 18 milyon metreküp su kullanma hakları olmasına rağmen bu rakamı hiçbir zaman görmediklerini belirterek, yeni tesis ve yatırımlarla birlikte İznik Gölü'nden kullanılacak su miktarının yıllık 10 milyon metreküp olacağını belirtti. Firma yetkilileri ayrıca bu hususta şirketleri hakkında açılmış bir dava da bulunmadığını ifade etti.

Orhangazi'de İznik Gölü sahilinde kurulu bulunan ve 3 ayrı pompa ile yaklaşık 25 kilometrelik bir boru hattı ile Gemlik Serbest Bölgeye pompalanan su ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

İznik Gölü'nün son yılların en büyük çekilmesini yaşaması ve su seviyesinin rekor seviyede düşmesi sonrasında Orhangazi Pompa İstasyonu'ndan Gemlik'teki Gemlik Gübre tesislerine çekilen su da yeniden tartışma konusu olmuştu. Konu ile ilgili iddiaların medyaya yansıması sonrasında Gemlik Gübre Sanayi, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Gemlik Gübre'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Şirket 2004 yılında özelleşti ve isale hattının tüm enerji hatları dahil mülkiyet ve irtifak hakları Gemlik Gübre San A.Ş.'ye verilmiş ve hattın işletilmesi, hattın bakım ve onarımının da Gemlik Gübre San A.Ş. tarafından yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "2004 yılında yapılan özelleştirme ile de Gemlik Gübre San. A.Ş. mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan her türlü haklar ile borçları, 4046 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca özelleştirme sonrasında da şirketimize geçerek isale hattının mülkiyet ve irtifak hakları enerji nakil hatları da dahil işletilmesi, bakımı onarımı şirketimiz tarafından yapılmaktadır. 1985 tarihli protokol ile Sümerbank Gemlik Suni İpek Fabrikaları ile Gemlik Gübre San A.Ş.'ye paylaşımı aralarında yapılmak üzere ve her ne kadar yıllık 18 milyon metreküp tahsis olarak belirlenmiş olsa da şirketimiz tarafından bu miktarda su hiçbir zaman kullanılmamış olup, teknolojik olarak da bu miktarda su kullanmamız mümkün değildir. Kullanılan miktar yıllık tahsis miktarı olan 18 milyon metreküpün 1/3'ini geçmemektedir. Yeni kurulacak üre fabrikasının su ihtiyacı da dahil olmak üzere fabrikalarımızın yıllık kullanacağı su miktarı da 10.000.000 metreküpü kesinlikle geçmeyecek, altında kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gemlik Gübre fabrikası, İznik Gölü'nün ekolojik dengesinin buradan kullanılan sudan dolayı bozulduğu iddialarına da, "Bu konuyla ilgili olarak Üre ÇED sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan 'Gemlik Gübre pompa istasyonundan ilave su çekiminin İznik Gölü'ne etkisi ile ilgili Ekosistem Değerlendirme Raporu' mevcuttur. Rapora göre; ilave olan da dahil olmak üzere Gemlik Gübre tarafından çekilen suyun göl seviyesinde ölçülebilir bir etkisi olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır" yanıtını verdi.

Konunun yargıya taşındığı iddialarına da cevap veren Gemlik Gübre, "Özelleştirme tarihi itibariyle konuyla ilgili İl Özel İdaresi tarafından açılmış bir dava bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir temyiz süreci de söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gemlik Gübre'nin kullandığı suyla ilgili olarak Avukat Erol Çiçek'in CİMER'e yaptığı yazılı başvuruya da DSİ bölge müdürlüğü tarafından yanıt verildi. İznik Gölü'nden Gemlik'teki fabrikalara su aktarımı yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise kimlere ne miktarda tahsis edildiği, tahsis edilen bu su protokole dayanmakta mıdır? Ayrıca suyu alanların suyu sattığı, bu konuyla ilgili olarak kurumunuzun açtığı dava var mıdır, varsa hangi aşamada olduğu ile ilgili soruya DSİ, "İznik Gölü'nden Gemlik'te bulunan Gemlik Gübre Sanayi A.Ş'ye 1985 yılında yapılan protokol gereğince 10 milyon metreküp/yıl su verilmektedir. Suyu kullanan Gemlik Gübrenin tahsis edilen suyu satıp satmadığı hakkında Bölge Müdürlüğümüzde bilgi ve belge bulunmamaktadır. Ayrıca Gemlik Gübre Sanayi A.Ş ile DSİ Genel Müdürlüğümüz arasında yenilenen protokolün imzalanmaması nedeniyle hukuki süreç devam etmektedir" yanıtını verdi.

DSİ'den bu hususta yapılan açıklamada ayrıca şu görüşlere de yer verildi:

"Ayrıca Gemlik Gübre Sanayi A.Ş ile DSİ Genel Müdürlüğümüz arasında yenilenen protokolün imzalanmaması nedeniyle hukuki süreç devam etmektedir." - BURSA

Gemlik Gübre, İznik Gölü'nden çekilen su ile ilgili iddialara yanıt verdi
Gemlik Gübre, İznik Gölü'nden çekilen su ile ilgili iddialara yanıt verdi
Gemlik Gübre, İznik Gölü'nden çekilen su ile ilgili iddialara yanıt verdi

Gemlik Gübre, İznik Gölü, Orhangazi, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik Gübre, İznik Gölü'nden çekilen su ile ilgili iddialara yanıt verdi - Son Dakika

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