Gemlik hain saldırıya karşı tek yürek oldu

Gemlik Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün rehin alınmasıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Gemlik'te bu tip eylemlere asla müsamaha gösterilmemelidir, gösterilmeyecektir. Bütün hemşerilerimizi aynı hassasiyete davet ediyoruz" denildi.



Geçtiğimiz gün Gemlik Belediyesi'nde gerçekleşen olay ile ilgili belediye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, başkan yardımcıları Bayram Demir ve Zeynep Akış Serintürk, belediye meclis üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Osmangazi ve Mudanya ilçe başkan ve yönetimleri, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yönetimi, Gemlik Ticaret Odası ve Gemlik Ticaret Borsası temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Gemlikli katıldı. Alanda kadınların ağırlığı dikkat çekti.



Konuyla ilgili basın açıklamasını CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar gerçekleştirdi. Yaşanan olayın madde bağımlılığı ve kadına şiddet olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Acar, "barışın ve huzurun kenti olma yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Acar'ın açıklaması şu şekilde:



Marmara Denizi'nin kıyısında, Allah'ın pek çok nimetine sahip, tarımından turizmine, kültüründen tarihine, esnafın öğretmenine, içerisinde 81 ilden burada hayatını sürdüren 112 binden fazla yurttaşımızı barındıran güzel ilçemizi herkesin huzur içinde ve kardeşçe yaşayabileceği bir yer olmasını istiyoruz. Sizlere verdiğimiz en büyük söz, Gemlik'in yakın geçmişinden gelen olumsuz şöhretini silmek, unutturmak, ilçemizi aydınlık yarınlara kavuşturmaktı. Maalesef zaman zaman bu çabamızı sekteye uğratan, bizleri üzen, bu kadar da olmaz dedirten şeyler yaşıyoruz. Dün saat 16.00 sularında daha önceki dönemlerde Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışmış, karıştığı olaylar sebebiyle işten ayrılmış, çevresinde problemli olarak tanınan bir şahıs, yanında kurusıkı silahı ile güvenlik görevlilerimizi atlatarak başkanlık katımıza gelmiş, başkan yardımcımız Zeynep Akış Serintürk'ü ve yanındaki genç kardeşimizi bir süre rehin almıştır. Personelimiz, Serintürk'ü saldırganın elinden almaya çalışsa da silah olmasından dolayı emniyet güçlerimizi beklemişlerdir. Saldırgan, karşısında tam teçhizatlı emniyet güçlerimizi görünce korkmuş, büyük bir acziyet içinde başkan yardımcımızı serbest bırakarak teslim olmuştur. Yaşanan olaylar sonucunda kimsenin burnu bile kanamamış, olay sorunsuz şekilde sonuçlanmıştır. Saldırgan ise gece çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bu olayı iki başlıkta incelemek gerekir.



Birincisi, daha önceki dönemde belediyedeki işinden karıştığı olaylar sebebiyle ayrılan bu şahsın yapılan araştırmalar sonucu emniyette onlarca dosyası olduğu, sayısız olaya karıştığı, çevresinde tekinsiz bir kişi olarak tanındığı, bütün bunların yanında madde kullandığı öğrenilmiştir. Ayrıca olay sırasında saldırganın cebinde de bir takım maddeler olduğu fark edilmiştir. İlçemizde madde bağımlılığı, satışı ve teminine karşı emniyet güçlerimiz sürekli çalışma yürütmektedir. Fakat gördüğümüz üzere bu konuyu sadece belirli kurumların mücadelesine bırakmak yeterli olmamaktadır. Maalesef madde kullanımına karşı ne toplumda ne de bir takım kurumlarda yeterli hassasiyet gösterilmemektedir. Bizler Gemlik Belediyesi olarak bu meseleye karşı elimizden gelen her şeyi yapmaya, gerekli kurumlara destek vermeye, mücadelenin üzerimize düşen kısmında yer almaya hazırız. Bu gün bizlere zarar vermeye çalışan ama başaramayan bu tip saldırganların sokaklarda bizlerle birlikte dolaştığını unutmayın. Madde bağımlılığına karşı top yekün bir tepki göstermemiz gerekmektedir. Bütün hemşehrilerimizden de aynı duyarlılığı bekliyoruz.



İkincisi ise bu yaşanan olay son yıllarda ülke gündemimizi son derece yoğun şekilde işgal eden bir kadına şiddet eylemidir. Gemlik Belediyesi'nin 141 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkan yardımcısı bizim dönemimizde görev almıştır. Bizler Serintürk ile birlikte çalışarak ilçemizde bir kadının ne kadar başarılı yöneticilik yapacağını göstermek istedik. Fakat bu saldırgan, herhangi bir kişisel problemi olmamasına rağmen, tesadüf eseri ve belki de başkalarının karşısına çıkmaya korktuğundan başkan yardımcımıza karşı affedilemeyecek harekette bulunmuştur. Fakat unutmuştur ki karşısındaki sadece Zeynep Serintürk değil, bütün Gemlik Belediyesi'dir, kadını ve erkeği ile bütün Gemlik'tir ve Gemlik onu asla affetmeyecektir. Özetle neresinden bakarsanız bakın bu olay gerek bir bağımlılık problemi gerek bir kadına şiddet eylemi gerekse güzel ilçemizin huzurunu kaçıran münferit bir olay olarak kesinlikle kabul edilemez, hafife alınamaz. Gemlik'in geleceğinde, barışın ve huzurun kenti, zeytinin başkenti, Marmara'nın incisi olma yolunda bu tip eylemlere asla ama asla müsamaha gösterilmemelidir, gösterilmeyecektir. Gemlik'te huzur ortamı kalıcı olmalıdır. Bu anlayışla, ilçemizi arzu ettiği aydınlık günlere taşırken siz değerli Gemliklileri, tüm siyasi partilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, meslek kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı, basın mensuplarımızı, Gemlik'in bu gününde ve geleceğine söz sahibi olan herkesi aynı duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz. Gemlik halkı olarak saldırganın kanun önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor, konunun takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz. Çağrımıza kulak vererek bizlere güç katan, moralimizi yükselten, yalnız olmadığımızı gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA