Gemlik heyeti Çanakkale'deydi - Son Dakika

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılında Çanakkale'yi ziyaret etti.

Başkan Sertaslan'ın iki günlük Çanakkale ziyaretinin ilk durağı, Türkiye geneline ihraç ettiği elmalarla sıkça adından bahsettiren Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi oldu. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'u makamında ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve belediye meclis üyeleri, Bayramiç Belediyesi'nin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ederek, "İki ilçe arasındaki işbirliğini önemsiyoruz. Bu tür çalışma ve ziyaretler bizleri ileriye taşıyacaktır" dedi.

Makam ziyaretinin ardından İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'teki doğduğu evi Belediye Başkanı Mert Uygun'la ziyaret eden Gemlik heyeti, müze ev ile ilgili bilgi aldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bu mirası gelecek nesillere aktaran tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik heyeti ziyaretin ikinci gününde; Gelibolu yarım adasına geçerek burada 57. Alay Şehitliğini, Conk Bayırını, Hamidiye Tabyasını ziyaret etti. Ardından şehitlik abidesine giden Gemlik Belediyesi heyeti abideye çelenk sundu ve Gemlikli şehitler başta olmak üzere bütün şehitlere dualar okudu. - BURSA