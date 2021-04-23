Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.
Gemlik-Armutlu kara yolundaki Büyükkumla bölgesinde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta zanlılar Y.B, M.V. ve Ö.G. yakalandı.
Polis araçta yaptığı aramada jeneratör, motorlu testere, tüfek ve gitar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika