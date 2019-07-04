Son Dakika Haberleri: Gemlik'in eski başkanından yeni başkana dava
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Gemlik'in eski başkanından yeni başkana dava

1 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AK Parti'li Refik Yılmaz, yeni başkan CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan hakkında, belediyenin borcunun 101 milyon lira olduğu açıklaması nedeniyle dava açtı.

Gemlik'in eski başkanından yeni başkana dava, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AK Parti'li Refik Yılmaz, yeni başkan CHP'li  Mehmet Uğur Sertaslan hakkında, belediyenin borcunun 101 milyon lira olduğu açıklaması nedeniyle dava açtı.
Gemlik Belediyesi eski Başkanı Refik Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ile göreve gelen  Mehmet Uğur Sertaslan'ı mahkemeye verdiğini belirtti. Yılmaz, belediyenin borcunun 101 milyon lira olduğu açıklaması nedeniyle Sertaslan hakkında dava açtığını kaydetti. Resmi evrakın fotoğraflarını da paylaşan Refik Yılmaz, 'Halkını kandıran CHP'li başkan mahkemede hesap verecek. Hani belediyenin borcu 101 milyon idi? Borcun belgelerini isteyince vergi mahremiyeti bahanesine sarılıp çamura yatmaya çalışıyor. Uydurulan borcun belgelerini vermeyen/veremeyen Uğur Sertaslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yalan söyleyenden başkan olmaz' dedi. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
Politika
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