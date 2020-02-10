Gemlik'in girişlerine yerli otomobil ve zeytin başkenti tabelâsı teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'in girişlerine yerli otomobil ve zeytin başkenti tabelâsı teklifi - Son Dakika

Gemlik'in girişlerine yerli otomobil ve zeytin başkenti tabelâsı teklifi

6 saat önce

AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Dursun Yavuz, Gemlik'in girişlerine "Zeytinin başkenti" ibaresi ile yerli otomobilin yer aldığı tabelalar asılmasını teklif etti.

Gemlik'in girişlerine yerli otomobil ve zeytin başkenti tabelâsı teklifi, System.String[]

AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Dursun Yavuz, Gemlik'in girişlerine "Zeytinin başkenti" ibaresi ile yerli otomobilin yer aldığı tabelalar asılmasını teklif etti.


Gemlik Belediye Meclisinde verdiği önergede, "Zeytinin başkenti Gemlik'e hoşgeldiniz" yazısının ilçenin marka değeri adına uygun olacağını ifade eden Yavuz, yerli otomobil fabrikasına ev sahipliği yapacak olan Gemlik'in daha öne çıkar hale geleceğine dikkat çekti. Dursun Yavuz, hem ekonomik, hem de gelişmişlik olarak büyümeye namzet olan Gemlik'in girişlerinde yerli otomobil görsellerinin de bulunmasının ilçe adına önemli katkı sağlayacağını da belirtti. - BURSA

AK Parti, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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