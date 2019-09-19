Gemlik İşkur, insan kaynakları yöneticilerini ağırladı

Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerinde 50'den fazla işçi çalıştıran firmaların insan kaynakları yöneticileri Gemlik İşkur'da bir araya geldi.



2019 yılında devlet tarafından sunulan teşviklerin detaylarının paylaşıldığı toplantıda iş piyasasında karşılaşan meselelerle alakalı fikir alışverişinde bulunuldu. İki ayrı oturumda yapılan toplantıda Gemlik Hizmet Merkezi Müdürü Ünver, insan kaynakları yöneticileriyle böyle bir toplantı düzenlemekle iş piyasasındaki aksaklıkların çözülmesinin hedeflendiğini söyledi. Düzenlenen toplantıların belli aralıklarla devam edeceğini belirten Ünver, diyalog yoluyla iş hayatında yaşanan sıkıntıların asgariye indirilebileceğine dikkat çekti.



İş ve meslek danışmanlarınca teşviklerle alakalı bilgiler verildi. Firmaların beklentilerinin alındığı toplantı ileriki tarihlerde tekrar düzenlenecek. - BURSA