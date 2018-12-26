Son Dakika Haberleri: Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda Eğitimler Sürüyor

Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda Eğitimler Sürüyor

54 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından liselere giriş ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere eğitim desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda eğitimler sürüyor.

Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda Eğitimler Sürüyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından liselere giriş ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere eğitim desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda eğitimler sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Haziran ayına kadar devam edecek olan Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın bu haftaki konukları İnegöl Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Eğitimin ilk gününde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr . Akif Hayta, temel gençlik dönemi soruları ve cevapları, kaygı ve depresyon, kimlik sorunları, kültür ve değer sorunları, okuma, yazma ve düşünme, etkili kitap okuma ve değerlendirebilme, okuduğunu yorumlama ve yazabilme üzerine gençleri bilgilendirdi. Eğitimin ikinci gününde de uzman eğitimci Leyla Asan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.

Her dönemde 75 öğrenci ve toplamda 1200 gence ulaşacak eğitimlere katılan gençler kamptaki boş vakitlerini de okçuluk, dart, masa tenisi, satranç, mangala, badminton, plaj voleybolu ve plaj futbolu gibi etkinliklerde değerlendirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi

Devlet Bahçeli: Yıldırım, Belediye Başkanı Olursa İstifa Edip Etmeyeceğine O Zaman Karar Verir Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:40:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda Eğitimler Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]