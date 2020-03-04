Gemlik Karsak Deresi'ni kirletenlere 888 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Karsak Deresi'ni kirletenlere 888 bin lira ceza - Son Dakika

Gemlik Karsak Deresi'ni kirletenlere 888 bin lira ceza

6 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Karsak Deresi'ni kirleten firmalara 888 bin lira ceza verildi.

Gemlik Karsak Deresi'ni kirletenlere 888 bin lira ceza, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Karsak Deresi'ni kirleten firmalara 888 bin lira ceza verildi.


Gemlik'te Karsak Deresi'nin kirlenmesine yol açan firmalara yönelik yaptırımlar sürüyor. Dün gece Gemlik Karsak Deresi'ni kirlettiği fark edilen iki gıda firmasına 444 bin er Türk Lirası ceza yazıldı.


Geçtiğimiz gece Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Karsak Deresi ve Çarşı Deresi'nin ayrıldığı Çağlayan mevkiinde atık tespit edilmişti. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunenin sonucunda, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karsak Deresini kirlettiğini tespit ettiği iki firmaya ayrı ayrı 444 Bin TL ceza yazıldı.


Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün farklı zamanlarda bölgede bulunan firmalara cezai işlem uyguladığının altı çizilirken, derenin veya denizlerin kirletilmesi ile alakalı ihbarların da birime doğrudan yapılması durumunda sonuç alınacağının altı çizildi. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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