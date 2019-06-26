Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)

KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kavgada öldürülen Safa Akif İnan'ın cenazesi ise karayoluyla Samsun'a gönderildi. İnan'ın, yarın, İlkadım ilçesi Kılıçdede Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası, toprağa verileceği belirtildi.