Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)
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KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDEBursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:15 Kaynak: DHA
KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE
Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.
İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK
Kavgada öldürülen Safa Akif İnan'ın cenazesi ise karayoluyla Samsun'a gönderildi. İnan'ın, yarın, İlkadım ilçesi Kılıçdede Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası, toprağa verileceği belirtildi.
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