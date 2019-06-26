Son Dakika Haberleri: Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Denizli'de meydana gelen olayda hayatını kaybetti.

Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü, System.String[]
Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Denizli'de meydana gelen olayda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Kınıklı Mahallesinde meydana gelen olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğulları Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçaklanmış, diğer oğlu Mehmet Buğra İnan ise darp edilmişti. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından kaymakamın oğulları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Olaya karıştığı iddia edilen B.Ç. ve yanındaki iki arkadaşı da emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Karın bölgesinden yara alan Safa Akif İnan'a (15) ilk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaranın iç organları da etkilediği gözlenirken, İnan'ın dalağı da alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Safa Akif, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Diğer kardeşleri Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan'ın durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, şubat ayında Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına tayin olmuş, çocuklarının eğitim durumundan dolayı ailesini Gemlik'e getirmemişti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Akif İnan, Bursa, Denizli, Gemlik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak! Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:53:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]