Gemlik Kent Konseyi'den yangın bölgesine önemli destek - Son Dakika

Gemlik'ten yangın bölgelerine kolilerce yardım malzemesi ulaştı.

Daha önce Gemlik Belediyesi ile birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra yardım çalışmaları gerçekleştirerek adından söz ettiren Gemlik Kent Konseyi, orman yangınlarından etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere 200 koliden fazla yardım malzemesini Muğla'nın Menteşe ilçesine gönderdi. Yardımlar, Menteşe Kent Konseyi'nden alınan bilgiler doğrultusunda toplandı.

Gemlik Kent Konseyi, yardım çağrısını basın ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Duyarlı Gemliklilerin kayıtsız kalmadığı kampanya boyunca bebek maması, çocuk ve hasta bezi, peçete, ıslak mendil, temizlik malzemeleri, kullanılmamış kıyafetler, kuru gıda ve bakliyat, su, süt, meyve suyu ile yangınlara müdahalede kullanılmak üzere yanmaz eldiven, çelik ayakkabı, fener, kazma ve kürek gibi yüzlerce malzeme toplandı. Teslim alınan tüm malzemeler kalem kalem raporlanarak tutanak haline getirildi. Tutanak karşılığı araca yüklenen yardım malzemeleri, Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan kamyon ile gönderildi.

Gemlik Kent Konseyi'nin sosyal dayanışmaya önem verdiğini belirten Başkan Gürhan Çetinkaya, başta kadın üyeler olmak üzere tüm Kent Konseyi gönüllüleri ve duyarlı Gemliklilere teşekkür etti. Başkan Çetinkaya şöyle konuştu; "Geçtiğimiz dönemde sosyal ve kültürel etkinlikler kadar sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya yönelik çalışmalarımız da olmuştu. Özellikle Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği, mahallelerimizde pide ve ekmek ikramı, çocuklarımıza kıyafet desteği yapmış, depremden sonra yine duyarlı Gemlik'lilerin katkısı ile İzmir'e bir kamyon yardım malzemesi göndermiştik. Bu kez, tüm Türkiye'nin seferber olduğu, içimizi yakan orman yangınlarından etkilenen yurttaşlarımıza destek olmak için böyle bir çalışmaya imza attık. Bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu. Çalışmalarımıza katkılarından dolayı Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'da teşekkür ediyorum." - BURSA