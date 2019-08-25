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Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi kuruldu

20 dakika önce

Gemlik Kent Konseyi Gençlik ve Engelsiz meclislerinin ardından Kadın Meclisi'nin kuruluş çalışmalarını da tamamladı.

Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi kuruldu, System.String[]

Gemlik Kent Konseyi Gençlik ve Engelsiz meclislerinin ardından Kadın Meclisi'nin kuruluş çalışmalarını da tamamladı. Kent Konseyi ofisinde gerçekleşen ilk toplantıda Mürüvet Günay Kadın Meclisi başkanı seçildi. Toplantıya Gemlikli kadınların yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Başkanvekili Sedat Akkuş ve Başkan Yardımcısı Reyhan Çorum da katıldı. Başkan Çetinkaya toplantıya katılan kadınlara gül hediye etti.


"Kadınları yönetime ortak edeceğiz"


Önemli bir sorumluluk aldığının bilincinde olduğunu dile getiren Mürüvet Günay, ilçemizde yaşayan kadınların gerek sosyal gerek ekonomik çeşitli problemler ile mücadele ettiklerini belirterek, "Aynı kenti paylaştığımız insanların talep ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Çalışan hanımların problemleri, çalışmayan hanımların problemleri farklı. Bizler Bu günden itibaren ilçemizde yaşayan gerek yakınlarımızda, gözümüzün önünde, gerekse maalesef kıyıda kalmış, kendini ifade etmek için fırsat bulamamış tüm kadınlarımıza ulaşmak ve onların sesi olmak için, onları kentimizin yönetimine ortak etmek için çalışmaya başlıyoruz." dedi.


"Hiçbir canlıya şiddet kabul edilemez"


Kadın Meclisi'ne çalışmalarında başarılar dileyen ve desteğini dile getiren Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ise son yıllarda yaşanan kadına şiddet olaylarına değindi. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Çetinkaya, "Malesef böyle acı olaylar ile sık karşılaşır olduk, insanların gözlerini böyle karartmaları basit nedenlerle açıklanamaz. Konuya toplumsal açıdan, insanlarımızın iç dünyalarını inceleyerek yaklaşmalıyız. Kadın meclisimiz özellikle şiddet olayları hakkında araştırmalar yapacak, bunları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirecek. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bu olayların hep birlikte önüne geçeceğiz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kent Konseyi, Çetinkaya, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:39 Kaynak: İHA
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