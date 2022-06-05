Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü - Son Dakika
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Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü

05.06.2022 15:49

Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü Bursa'nın Gemlik kıyılarında görülen zehirli denizanaları vatandaşları tedirgin etti.

Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü

BURSA - Bursa'nın Gemlik kıyılarında görülen zehirli denizanaları vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar ise, bu denizanalarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyardı.

Geçen hafta Tekirdağ kıyılarında görülen zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) Bursa'nın Gemlik sahillerine de vurdu. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara'da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sahilde denize giremeyen vatandaşlar sahilde satranç oynarken, "Burada sadece deniz anaları değil, bir çok pislik yer almaktadır. Marmara'da bütünüyle biyolojik arıtma bütün fabrikalara zorunlu olarak getirilmediği sürece, eski akvaryum görüntüsü her geçen gün kaybolacaktır. Bütün vatandaşlar ve siyasilerimizle eylem planımızla denizlerimizi kurtarabiliriz. Dapa önce deniz atları, deniz yıldızlarını görürdük. Ancak bunlar yavaş yavaş yok olurken, görmediğimiz bilmediğimiz hayvanlar ortaya çıktı" dedi.

Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü
Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü
Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü
Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü - Son Dakika

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