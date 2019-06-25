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Gemlik Körfezi hayat buluyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesi ile yaklaşık 150 nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesi ile yaklaşık 150 nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:18 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Ekonomi
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