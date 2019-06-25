Gemlik Körfezi hayat buluyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesi ile yaklaşık 150 nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:18
tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesi ile yaklaşık 150 nüfusa hizmet verebilecek Gemlik
Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.
Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak
Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi
'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok