Gemlik Körfezi hayat buluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Körfezi hayat buluyor - Son Dakika

Gemlik Körfezi hayat buluyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gemlik Körfezi'ni kirlilikten arındırmak hedefiyle inşa edilen ve geçtiğimiz Haziran ayında devreye alınan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi, tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gemlik Körfezi'ni kirlilikten arındırmak hedefiyle inşa edilen ve geçtiğimiz Haziran ayında devreye alınan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi, tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor.


Gerçekleştirdiği yatırımlarla Bursa'nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde bakmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi ile Gemlik Körfezi'ndeki kirletici unsurları bertaraf ediyor.Tesisin devreye alınmasıyla Gemlik körfezinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiğini belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden gelen atık sular mevcut ön arıtma tesisinden 6 kilometrelik terfi hattı ile tesise ulaşıyor. Burada Avrupa Birliği standartlarında arıtılarak dezenfekte ediliyor. Daha sonra 1640 metre açıkta ve 40 metre derinlikte Gemlik Körfezi'ne bırakılıyor. Böylece Gemlik Körfezi'ni kirletici unsurlar Gemlik Atıksu Arıtma Tesisimiz sayesinde bertaraf edilmiş oluyor" dedi.


Geleceği sağlıklı bir şekilde inşa etmek ve Bursa'da yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle yatırımlarına yön verdiklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, "51 milyon TL'ye mal olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisimiz en önemli yatırımlarımızdan biri. Günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesis yaklaşık olarak 150 bin nüfusa hizmet veriyor. Körfezde inşa edilen diğer Arıtma Tesislerimizle birlikte Gemlik Atıksu Arıtma Tesisimiz de Gemlik körfezinin kirlilikten arındırılması hususunda büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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