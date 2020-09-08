Gemlik Körfezi'nde 2 yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi - Son Dakika

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Mudanya'dan Gemlik'e kadar uzanan ve Armutlu'yu da içine alan körfez şeridinde hizmet vermek üzere 2 adet sahil güvenlik botunun hizmete girdiğini duyurdu.

Işık, Mudanya Güzelyalı'da bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda hizmete başlayan Saget-26 ve Saget-29 nolu botlarda incelemelerde bulundu.

Işık burada yaptığı açıklamada, "2 Saget-26 ve Saget-29 botlarımız Güzelyalı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na hayırlı olsun. Geçtiğimiz Şubat ayında Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile görüşmemiz neticesinde botlarımızı bölgemize getirdik ve görevine başlattık. Bu şekilde körfezde meydana gelen ve gelmesi muhtemel olaylara daha hızlı ve aktif bir şekilde müdahale edilecek. Vatandaşlarımızın denizde can ve mal güvenliği korunacak" dedi. - BURSA