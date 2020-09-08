Gemlik Körfezi'nde alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Yüzmek amacıyla Kumla Mahallesi sahilinden Gemlik Körfezi 'ne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, su almaya başladı. Bir süre sonra alabora olan teknedeki kişiler suya atladı.

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