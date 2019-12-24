Gemlik körfezi'nde balıkçılar deniz deşarjına karşı eylem yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik körfezi'nde balıkçılar deniz deşarjına karşı eylem yaptı - Son Dakika

Gemlik körfezi'nde balıkçılar deniz deşarjına karşı eylem yaptı

6 saat önce

Gemlik Körfezi'nde balıkçılar deniz deşarjına karşı eylem yaptıBursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir firmanın derin deniz deşarjı istemesine balıkçılar, eylem yaparak tepki gösterdi.

Gemlik Körfezi'nde balıkçılar deniz deşarjına karşı eylem yaptı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir firmanın derin deniz deşarjı istemesine balıkçılar, eylem yaparak tepki gösterdi.

Gemlik Körfezi'nde özel bir firmanın kapasite artırması sonrasında, derin deniz deşarjı istemesi Gemlik'te tepki ile karşılandı. Gemlik Körfezi'ndeki balıkçılar denize açılarak eylem gerçekleştirdi. Eyleme Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da destek verirken, Gemlik, Kurşunlu, Narlı, Kapaklı ve Yalova'da bulunan balıkçılar da körfeze gelerek tekneleri ile eyleme katıldı.

Gemlik körfezi'nde balıkçılar deniz deşarjına karşı eylem yaptı

Gemlik Körfezi, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:59 Kaynak: DHA
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