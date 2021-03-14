Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı - Son Dakika

Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı

14.03.2021 00:48

Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı -Marmara denizindeki geminin çevresinde oluşan beyaz örtü, yetkilileri harekete geçirdi Bursa Gemlik Körfezi açıklarındaki bir geminin çevresindeki beyaz tabaka, yetkilileri harekete geçirdi.

Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı

- Marmara denizindeki geminin çevresinde oluşan beyaz örtü, yetkilileri harekete geçirdi

BURSA - Bursa Gemlik Körfezi açıklarındaki bir geminin çevresindeki beyaz tabaka, yetkilileri harekete geçirdi. Geminin çevresindeki beyaz örtü, havadan görüntülendi.

Görüntüler, Bursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında kameraya yansıdı. Öğle saatlerinde bir kuru yük gemisinin çevresinde oluşan beyaz tabaka, uçakla seyahat eden vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kuru yük gemisinin çevresindeki denizin, beyaz bir tabaka ile kaplandığı görüldü. Beyaz madde, dalganın etkisiyle, Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Gemsaz Sahili kıyılarına da vurdu. Yetkililer, beyaz örtünün bir doğa olayımı, yoksa bir çevre felaketi mi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Sosyal medyada çok sayıda izlenen görüntü, bazı vatandaşların tepkisini yol açarken, bazı vatandaşlarda mevsimler olarak görülen bir doğa olayı olduğunu söyledi. İnceleme devam ediyor.

Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı
Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı
Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı
Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı

Gemlik Körfezi, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Ankara Valisi Vasip Şahin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt
Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı         
00:52
Kanalizasyonu onarmak için açılan çukura otomobiliyle düşen sürücü, bir işçinin ölümüne neden oldu Kanalizasyonu onarmak için açılan çukura otomobiliyle düşen sürücü, bir işçinin ölümüne neden oldu         
00:30
Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz         
23:58
Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu         
23:17
İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı         
22:16
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı         
20:13
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 01:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei