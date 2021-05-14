GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ DENİZ KİRLİLİĞİ TEMİZLENİYOR - Son Dakika

Bursa'da Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyalarının temizlenmesi için çalışmalara başlanıldı.

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, geçtiğimiz aylarda deniz salyası ile kaplandı. Uzun süredir devam eden deniz kirliliği ile ilgili olarak Gemlik Belediyesi çalışmalara başladı. Gemlik Belediyesi tarafından, kirliliğin temizlenmesi için özel imalat gemi kiralandı. Gemi, Gemlik Körfezi'nde ortaya çıkan deniz salyasını temizlemek için çalışmaları sürdürüyor.