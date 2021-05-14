Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyasının temizlenmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde su yüzeyini kaplayan deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışma, Gemlik Belediyesi tarafından kiralanan deniz temizleme tekneleriyle yapılıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk ile çalışmaları inceledi.

Sertaslan, yaptığı açıklamada, su yüzeyinde bulunan organizmaları almaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların kısmen işe yaradığını belirten Sertaslan, "İyice sertleşmeden, donmadan, birbirine yapışmadan bu işlem yeteri kadar etki etmiyor. Ne yapsak kardır. Ne kadarını alırsak bunun deniz tabanına çökmesine engel olacağız. En azından deniz altındaki yaşamın, balık popülasyonunun bundan biraz daha az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.