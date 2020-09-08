Gemlik Körfezi'ndeki sahil güvenlik unsurlarına 2 yeni bot tahsis edildi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Mudanya'dan Gemlik'e kadar uzanan ve Armutlu'yu da içine alan körfez şeridinde hizmet vermek üzere 2 sahil güvenlik botunun hizmete girdiğini duyurdu.

Işık, Mudanya Güzelyalı'da bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında hizmete başlayan SAGET-26 ve SAGET-29 botlarını inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Işık, "Geçtiğimiz şubat ayında Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile görüşmemiz neticesinde botlarımızı bölgemize getirdik ve görevine başlattık. Bu şekilde körfezde meydana gelen ve gelmesi muhtemel olaylara daha hızlı ve aktif bir şekilde müdahale edilecek, vatandaşlarımızın denizde can ve mal güvenliği korunacak." ifadesini kullandı.

Gemlik'e yapılan hizmetlerin devam edeceğini belirten Işık, Kurşunlu'ya gelecek doğal gazın yakından takipçisi olduğunu ve Kurşunlu-Mudanya yol çalışmasının da son noktaya yaklaştığını sözlerine ekledi.