Gemlik Körfezi'nin temizliğine 51 milyon liralık yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesiyle yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi törenle hizmete girdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesiyle yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi törenle hizmete girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bursa'nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması" hedefiyle Mudanya, Mustafakemalpaşa, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri'nin yapımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 51 milyon liraya mal olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisini de tamamladı.

Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden kaynaklanan atık sular mevcut ön arıtma tesisinden 6 kilometrelik terfi hattı ile tesise ulaşacak. Burada Avrupa Birliği standartlarında arıtılacak atık su, bin 640 metre açıkta ve 40 metre derinlikte Gemlik Körfezi'ne bırakılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışta, ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden kırsal kalkınma ve altyapıya kadar onlarca projeye imza attıklarını bildirdi.

Özellikle altyapı çalışmalarının büyük bütçeler içermesine rağmen gözle görülmediğini dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"100-200 bin liralık bir çocuk parkı yaparsınız müthiş ses getirir ama 51 milyona arıtma yaparsınız kimse konuşmaz. Önemli olan bir şeylerin konuşulmasından ziyade şehir adına doğru ve sağlıklı şekilde planlama yapmak. Her yıl 40-50 bin büyüyen Bursa'nın 3 milyon nüfusu aştığını düşünürsek, mevcut durumu sağlıklı tamamlamaktan ziyade geleceği sağlıklı planlamak için özellikle içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisi ve çevre ile ilgili sağlıklı adımlar atmamız gerekli."

Kurşunlu, Küçükkumla, Mudanya ve yeni hizmete açılan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi ile sadece bu 4 yatırımın yaklaşık 200 milyon liraya mal olduğunun altını çizen Aktaş, "Gemlik'e ne yapılsa azdır. Karsak Deresi ve diğer derelerin temizliği noktasında da çalışıyoruz. Ancak Karsak Deresi ile ilgili Orhangazi ayağında özel sektörden kaynaklanan sıkıntılar var. Bunlarla alakalı çalışmalar yapılması gerekli. Bununla ilgili adımlarımızın olduğunu da ifade ediyorum. Gemlik için özel gayretimiz olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da emsal körfezlerle kıyaslandığında çok kirli olmayan Gemlik Körfezi'nin, bu arıtma tesisiyle çok daha temiz hale geleceğini belirterek, körfezi, amatör balıkçılığın merkezi haline getireceklerini anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da hizmete açılan tesisle ilgili emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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