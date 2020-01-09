Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Son Dakika

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği

6 saat önce

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde, Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ortaklığıyla Avrupa Birliği (AB) Gençlik Programları Başkanlığına sunulan "Youthart - Gençsanat" adlı proje onaylanarak hibe almaya hak kazandı.

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği, System.String[]

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde, Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ortaklığıyla Avrupa Birliği (AB) Gençlik Programları Başkanlığına sunulan "Youthart - Gençsanat" adlı proje onaylanarak hibe almaya hak kazandı.

Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'dan Gemlik'e gelecek gençler, proje kapsamında kültürlerinin mimari ve sanatsal ögelerini okul içindeki duvarlara resmedecek.

Faaliyet her ülkeden 7 olmak üzere toplam 28 katılımcı ile gerçekleşecek. 10 gün sürecek projede gençler sanat, kültür temalarıyla atölye çalışmalarında bulunacak, resim konusunda yeteneklerini geliştirecek ve tasarım çalışması yapılacak.

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapılan açıklamada, "Proje faaliyetleri ekim ayında, yeni binamıza taşınmamızla hayata geçecektir." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Romanya, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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