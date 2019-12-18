Gemlik-Mudanya yolunda genişletme çalışmaları son aşamasında - Son Dakika

Gemlik ilçesinin Kurşunlu Mahallesi ile Mudanya arasındaki yolun genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kurşunlu'ya girmeden Mudanya otobanına bağlanan alternatif yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Işık, şu bilgileri paylaştı:

"Gemlik'imizin Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan yol ile alakalı problemler uzun yıllardır devam ediyor. Bu konudaki girişimler olumlu sonuç verdi ve geçtiğimiz yaz döneminde kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak yol yapımına başlandı. Bugün gelinen aşamada ise doğrudan Mudanya'ya geçmek isteyen vatandaşlarımız için Kurşunlu çevresinden dolaşan iki şeritli güzel bir yola kavuştuk. Büyük bölümü tamamlanan yolun sadece bağlantı bölümleri kaldı. Bu konuda bizlere destek verenlere ve emek verenlere teşekkür ediyoruz."