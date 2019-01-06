Son Dakika Haberleri: Gemlik Müftülüğünden Öğrencilere Giysi ve Gıda Yardımı

Gemlik Müftülüğünden Öğrencilere Giysi ve Gıda Yardımı

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi, Milli Eğitime bağlı okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşarak giyim yardımında bulunuyor.

Gemlik Müftülüğünden Öğrencilere Giysi ve Gıda Yardımı, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi, Milli Eğitime bağlı okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşarak giyim yardımında bulunuyor.

Mağazalarda kıyafetlerini kendileri beğenen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Yaklaşık 100 öğrencinin giydirildiğini ve ayrıca gıda yardımının da yapıldığını belirten Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, soğuk kış günlerinde öğrencilerin bu kıyafetlerle ısınmasının ve karınlarının doymasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Yıl boyunca bu yardımların devam ettiğini belirten Şavlı, Gemlik Müftülüğü olarak giyim ve gıda yardımlarıyla ilçedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi Golcü Futbolcu Alan Carvalho, Birkaç Gün İçerisinde Galatasaray Kampına Katılacak

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:28:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Müftülüğünden Öğrencilere Giysi ve Gıda Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]