- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü - Son Dakika

- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
02.05.2021 16:07
- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezine bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.
- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
BURSA - Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezine bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.
Yaklaşık 1 aydır devam eden bu doğa olayı Narlı sahil boyu ve balıkçı barınağında da deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşturdu. Sahilin bembeyaz olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlarda cep telefonlarının kameralarıyla bu anın fotoğraflarını çekti.
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