Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama - Son Dakika
Son Dakika Genel Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama - Son Dakika

Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama

6 saat önce

Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlamaBURSA – Bursa'da Gemlik 73 nolu Otobüsler ve Minibüsler Kooperatifi tarafından Bursa ve Gemlik şehir içi servisi yapan araçlar ilaçlandı.

Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama

BURSA – Bursa'da Gemlik 73 nolu Otobüsler ve Minibüsler Kooperatifi tarafından Bursa ve Gemlik şehir içi servisi yapan araçlar ilaçlandı.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Kooperatif Başkanı Ersel Dalgın, " Türkiye'de korona virüs görüldüğüne dair herhangi bir bilgi yok. Buna rağmen, bizler halkımızın sağlığını düşünerek olası risklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattık, farklı zamanlarda da bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Servislerin son bulduğu saatlerde ilaçlamanın devam edeceği bildirilirken, olası risklere karşı farklı önlemler alınacağının da altı çizildi.

Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama

Gemlik, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 02:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]