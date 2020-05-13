Gemlik sahilinde 14 yaş altı çocuklar aileleriyle vakit geçirdi - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklarda yoğunluk yaşandı.

İlçede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde 0-14 yaş grubu çocuklar için 4 saatliğine kaldırılan kısıtlamayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla deniz kıyısında yürüyüş yaptı.

Sahil şeridinde bisiklete binen çocuklar, bölgedeki parklarda oynadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zaman zaman anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan ilçedeki dinlenme alanları ve çocuk parkları, sokağa çıkış serbestliği öncesi Gemlik Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkanların, tedbirlere uymalarını istedi.

Sertaslan, "Çocukların sağlıklı ve keyifli şekilde vakit geçirmeleri için parklarımızı dezenfekte ettik. Aileler, mikroplardan arınan tüm parklarımızda çocuklarıyla güvenle vakit geçirebilirler. Tabii ki koronavirüsle mücadele kapsamında rehavete kapılmamalı, sosyal mesafe ve diğer sağlık tedbirlerine uymaya özen gösterilmeli." ifadelerini kullandı.