Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu
38 dakika önce
BURSA'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:50 Kaynak: DHA
BURSA'nın Gemlik
ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Polis
ekiplerince, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.
Akşam saatlerinde Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü
ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Sahil Güvenlik ekibinin gelmesiyle cesedi denizden çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve kayıp başvurularının değerlendirildiği bildirildi.
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