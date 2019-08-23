Son Dakika Haberleri: Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

1 saat önce

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulunduBursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu.

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerince, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Sahil Güvenlik ekibinin gelmesiyle cesedi denizden çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve kayıp başvurularının değerlendirildiği bildirildi.

Gemlik, Bursa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:41:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]