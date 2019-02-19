Gemlik Sahiline Ölü Yunus Vurdu
39 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Küçük Kumla sahiline ölü yunus vurdu.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesindeki Küçük Kumla sahiline ölü yunus vurdu.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla sahilinde ölü yunuslar bulundu. İki yunustan birisi karaya çıkartılırken, daha büyük olan yunus denizde kaldı. Karaya çıkartılan yunus vatandaşlar tarafından gömüldü. Çevreye duyarlı halk zaman zaman yaşanan yunus ölümlerinin denizdeki kimyasal atıklardan kaynaklandığını öne sürdü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:51 Kaynak: İHA
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