Gemlik sahillerinde maske ve mesafe kontrolleri yapıldı - Son Dakika

Gemlik sahillerinde maske ve mesafe kontrolleri yapıldı

BURSA - Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevik kuvvet desteği ile Kumla ve Kumsaz sahillerinde maske ve mesafe kontrolü yaptı. Drone ve İHA ile destek verilen uygulamalarda motorlu yunus timleri de destek verildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinin yanı sıra çok sayıda ekiplerin destek verdiği uygulamada vatandaşlar özellikle maske ve mesafe konusunda uyararak bilgilendirmeler yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden uygulamada vatandaşların genel olarak memnun oldukları gözlendi.

İlerleyen saatlerde Gemlik İlçe merkezinde kordonlarda yunus timlerince yapılan uyarılarla da vatandaşlar özellikle maske takılması, fiziki mesafeye uyulması ve süreklilik kazanması için çalışma başlattıldı. Benzer uygulamaların ilerleyen günlerde devam edeceğini de bildirildi.