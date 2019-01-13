Son Dakika Haberleri: Gemlik'te 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Gemlik'te 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

16 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak 2 ton midye ele geçirildi.

Gemlik'te 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak 2 ton midye ele geçirildi.

Olay, Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, yol kontrol uygulamasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler Gemlik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Narlı, Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
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