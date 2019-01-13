Gemlik'te 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
16 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak 2 ton midye ele geçirildi.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde kaçak 2 ton midye ele geçirildi.
Olay, Gemlik ilçesi Narlı
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, yol kontrol uygulamasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler Gemlik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
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