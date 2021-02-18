Gemlik'te 350 aileye sosyal destek - Son Dakika

Gemlik'te 350 aileye sosyal destek

18.02.2021 13:26
Gemlik'te 350 aileye sosyal destek, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Halk Market'ten faydalanan aile sayısı 350'yi geçti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Halk Market'ten faydalanan aile sayısı 350'yi geçti.

Gemlik Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarına yeni bir anlayış getirdiği Halk Market, her geçen gün daha fazla aileye ulaşıyor. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın seçim dönemi projelerinden olan Halk Market, belediyeye ait atıl durumda bulunan katlı otopark altındaki çeşitli büroların birleşmesiyle meydana gelen geniş alanda hizmete başlamıştı. Temel gıda maddelerinden atıştırmalıklara, temizlik malzemelerinden bebek bakım ürünlerine kadar yüzlerce farklı ürünü bünyesinde barındıran Halk Market, bölgemizde sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına örnek projelerden biri oldu.

350 aile, 188 kalemde 42 bin 411 ürün

Halk Market'ten faydalanan aile sayısının 350'yi geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çalışmaların titizlikle devam ettiğini dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Halk Market'ten faydalanmak isteyen hemşerilerimiz önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müze başvuruyorlar. Ekiplerimiz ailelerin ekonomik seviyelerini dikkatle inceledikten sonra çeşitli miktarlarda kredi içeren Halk Kart'ları ailenin kadınına vererek insan onuruna yakışan, birlik, beraberlik ve dayanışmayı yükselten sosyal destek çalışmalarını gerçekleştirmiş oluyor."

Halk Market'teki ürün sayısı hakkında da bilgi veren Başkan Sertaslan sözlerini şöyle tamamladı: "Halk Kart sahibi 350 hanemiz bu zamana kadar 188 farklı kalemde toplamda 42 bin 411 ürün aldı. Ayda ortalama 38 bin TL'lik halk kart bakiyesi kullanıldı. Gemlik Belediyesi olarak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek anlayışıyla yurttaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." - BURSA

Gemlik'te 350 aileye sosyal destek
Gemlik'te 350 aileye sosyal destek

Mehmet Uğur Sertaslan, Market, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik'te 350 aileye sosyal destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu
Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu         
13:28
Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü         
12:42
CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı         
12:22
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu         
10:55
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 13:36:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik'te 350 aileye sosyal destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei