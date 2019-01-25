Son Dakika Haberleri: Gemlik'te 5 Katlı Binada Panik

Gemlik'te 5 Katlı Binada Panik

2 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bina mühendislik hatası sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya.Çevre yolunda eski hastanenin karşısında bulunan yeni apartman, temeldeki kayma sebebiyle tahliye ediliyor.

Gemlik'te 5 Katlı Binada Panik, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bina mühendislik hatası sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Çevre yolunda eski hastanenin karşısında bulunan yeni apartman, temeldeki kayma sebebiyle tahliye ediliyor. İnşaatı uzun süre devam eden, ardından iç dekorasyonuna kadar tamamlanan 5 katlı daire + zemin ve ticari alanı bulunan binanın boşaltılması için karar verildi. Çok sayıda vatandaş mağdur oldu. Temelin sağlam zemine oturmaması üzerinde duruluyor. Binada statik ve mühendislik hataları da olabileceği üzerinde durulurken, boşaltılan binanın denetimi ile alakalı soru işaretleri akla geliyor. Binanın temelinin kayması ve üst bölümünde kayma emarelerinin bulunmasından dolayı, temel atılmadan evvel zemin iyileştirmesinin yapılmadığı iddia ediliyor. Binada bulunan vatandaşların tamamına tahliye için tebligat gittiği öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
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