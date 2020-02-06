Gemlik'te 7 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gemlik'te 7 firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Gemlik ilçesinde bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Gemlik'te 7 firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Gemlik ilçesinde bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipler, bir haftalık süreçte yaptıkları çalışmalar sonucu yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan Ç.A, uyuşturucudan 2 yıl cezası olan S.Ş, nafaka ile ilgili 3 ay cezası bulunan R.B, dolandırıcılıktan 3 yıl hüküm giyen İ.A, uyuşturucu ve hırsızlıktan 4 yıl cezası olan T.M, basit yaralama, uyuşturucu ve kötü muameleden 12 yıl hapse mahkum edilen S.A. ile kaçakçılıktan 5 yıl hüküm giyen Y.K'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan bu kişiler, Bursa Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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