Gemlik'te 7 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gemlik ilçesinde bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipler, bir haftalık süreçte yaptıkları çalışmalar sonucu yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan Ç.A, uyuşturucudan 2 yıl cezası olan S.Ş, nafaka ile ilgili 3 ay cezası bulunan R.B, dolandırıcılıktan 3 yıl hüküm giyen İ.A, uyuşturucu ve hırsızlıktan 4 yıl cezası olan T.M, basit yaralama, uyuşturucu ve kötü muameleden 12 yıl hapse mahkum edilen S.A. ile kaçakçılıktan 5 yıl hüküm giyen Y.K'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan bu kişiler, Bursa Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.