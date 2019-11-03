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Son Dakika Güncel Gemlik'te adım adım sosyal belediyeciliğe

Gemlik'te adım adım sosyal belediyeciliğe

7 saat önce

Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.


Sosyal belediyecilik yönündeki adım adım atmaya devam eden Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ihalesi biten kreş projesini yerinde inceleyerek yapılacak çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Yapılacak proje konusunda da bilgi veren Serintürk, Gemlik Belediyesinin sosyal projeler konusundaki hedeflerine hergün biraz daha yaklaştığını aktarırken, yapılacak kreşin Gemlik'te kreş masrafı yüzünden çalışmayan annelerin de üstünden büyük bir yük kaldıracağını da ifade etti. Serintürk, "Kreş projemiz omurgasına oturdu. Kreşimiz sekiz ayrı bölümden oluşurken oyun ve uyku odaları da bulunacak. Yıllardan beridir kullanılmayan ve görüntüsü harabeyi andıran, çeşitli uyarıcı madde kullananların uğrak yuvası olan bu mekanı çocuklarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.


Gemlik'te bir ankette yaptırdıklarını ve vatandaşlara projeleri sorduklarını da sözlerine ekleyen Serintürk, bu projenin vatandaşların öncelikli projelerin arasında olduğunun da altını çizdi. Halk market konusunda da bilgi veren Serintürk, çalışmaların hızlandığını ve çok kısa bir zaman içerisinde bu marketi faaliyete geçirme çalışmalarına devam ettiklerini de vurguladı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
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