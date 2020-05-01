Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "alg patlaması" sonucu deniz yüzeyinde renk değişimi meydana geldi.

Gemlik Körfezi'nin birçok kısmında suyun yüzeyinde kahverengilikler oluştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, bu kahverengiliklerin denizdeki popülasyonun ve oksijenin çoğalmasıyla yaşanan alg patlaması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Alg patlamasının genellikle körfez bölgelerinde ve kıyılarda görüldüğünü analatan Hazer, şunları kaydetti:

"İlk günlerde daha fazla görünerek dikkati çeker. Yaklaşık bir ay devam eder ve gelgit ile birlikte görüntü kaybolur. Endişe edilecek herhangi bir durumu yoktur. Gemlik olarak alıştığımız görüntüler, Bandırma ve Yalova gibi bölgelerde de yaşanmaktadır."

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur ise alg patlamasına sıcaklık artışları ve organik atık fazlalığının da sebep olabileceğini belirtti.

Uğur, bu durumun Gemlik'te her yıl nisan ve mayıs aylarında görüldüğünü ifade etti.