Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dönemleri ile diğer zamanlarda suçun önlenmesine yönelik denetimlerini artırdı.
Ekipler, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 11 olayda 11 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uygulamalarda 434 gram esrar, 149,7 gram metamfetamin, hassas terazi ile 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika