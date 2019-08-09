Gemlik'te asayiş uygulaması
22 dakika önce
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
ekipleri, ilçe genelinde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
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öncesinde önleyici hizmet olarak asayiş uygulaması yapıldı. Farklı noktalarda eş zamanlı yapılan uygulamalarda araç plakası ve kimlik sorguları yapıldı. Asayiş uygulamasının yanı sıra, bayram tatili ile alakalı da vatandaşlara uyarılarda bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatile çıkacak sürücülerin özellikle cep telefonu kullanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bayram tatillerinde normal dönemlere göre kaza oranının da arttığına dikkat çeken ekipler, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. - BURSA
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