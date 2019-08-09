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Gemlik'te asayiş uygulaması

22 dakika önce

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Gemlik'te asayiş uygulaması, System.String[]
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Gemlik'te yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde önleyici hizmet olarak asayiş uygulaması yapıldı. Farklı noktalarda eş zamanlı yapılan uygulamalarda araç plakası ve kimlik sorguları yapıldı. Asayiş uygulamasının yanı sıra, bayram tatili ile alakalı da vatandaşlara uyarılarda bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatile çıkacak sürücülerin özellikle cep telefonu kullanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bayram tatillerinde normal dönemlere göre kaza oranının da arttığına dikkat çeken ekipler, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. - BURSA
Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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