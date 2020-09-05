Gemlik'te bulunan yavru baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan yavru baykuş tedavi altına alındı.

Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın ihbarı üzerine gittiği Azot Evleri bölgesindeki yürümekte zorlanan bir yaralı baykuş buldu.

Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından Umurbey Rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan yavru baykuş, tedavisi sona erince tekrar doğaya salınacak.

Gemlik Belediyesinde görevli veteriner hekim Kasım Balkaya, ekiplerin ihbar üzerine yavru baykuşun olduğu bölgeye gittiğini belirterek, "Bu yavrucağı alıp getirdiler. Eklem bölgesinde 'artisi' dediğimiz noktada olgu oluşmuş. Bu olgunun tedavisine başladık. Tedavisi bittikten sonra doğaya salacağız. Keyfi yerinde, sadece ayağı biraz acıyor." diye konuştu.