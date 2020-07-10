Gemlik'te çalılık alandaki yangın çevresinde oturanları korkuttu - Son Dakika

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

BURSA'nın Gemlilk ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı. Çevredeki binalarda oturanların büyük endişe yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası ile kontrol altına alındı.

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