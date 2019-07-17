Gemlik'te Çarşı Deresi artık temiz akıyor
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Gemlik'te arıtmadan çıkan temiz su Karsak Deresi'ne verilmeye başlandı.
Gemlik Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
'te arıtmadan çıkan temiz su Karsak Deresi'ne verilmeye başlandı. Bu kapsamda Karsak Deresi'nin bir kolu olan Çarşı Deresi de suya kavuşmuş oldu.
Gemlik'te uzun süredir tartışma konusu olan, arıtma eksiğinden dolayı sürekli Karsak Deresi'nden denize kimyasal ve pis su akımında sona doğru yaklaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan arıtma tesisinin tam olarak devreye girmesi ile Karsak Deresi'ne arıtılmış temiz su akmaya başladı. Aynı zamanda, suyun bir kısmı de derenin çarşı bölümüne verildiği, çarşı deresinin de su seviyesinin yükselmeye başladı.
Gemlik'te uzun yıllar çözümsüz hale gelen ve şikayetlerin de odağında olan derelerin atıklarla kirlenmesinin önüne geçmesi beklenen arıtma tesisinin, Orhangazi
bölgesinden gelen tüm arıtma işlemini karşılamayacak olmasına rağmen, Orhangazi'deki firmaların da denetlenmesi durumunda, sorunun ortadan tamamen kalkacağı düşünülüyor. - BURSA
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