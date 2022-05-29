Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı

29.05.2022 18:09

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yaşanan kavgada biri ağır 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayan Mustafa T., olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi savcıya ifade veren ve tutuklanması istemiyle hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

Dün akşam geç saatlerde perşembe pazarı bölgesinde yeğenleri ile kavga eden Mustafa T. ile yeğenlerinin arasına giren Erol Tolar ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan diğer iki kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. - BURSA

Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı
Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı
Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı
Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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