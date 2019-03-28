Son Dakika Haberleri: Gemlik'te Cumhur İttifakı'na Tam Destek

Gemlik'te Cumhur İttifakı'na Tam Destek

1 saat önce

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut'un projelerine hayran kalan vatandaşlar, ziyarete gelen AK Parti'lileri meşalelerle karşılıyor.

Gemlik'te Cumhur İttifakı'na Tam Destek, System.String[]
Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut'un projelerine hayran kalan vatandaşlar, ziyarete gelen AK Parti'lileri meşalelerle karşılıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe gezerek tüm vatandaşların sıkıntılarını ve memnuniyetlerini ele alan AK Parti Bursa milletvekilleri, sıkmadık el, girmedik sokak bırakmıyor. Bursa'ya ve Gemlik'e yapılacak olan projelere hayran kalan vatandaşlar, ziyarete gelen milletvekillerini de meşalelerle karşılıyor. Gemlik Muşlular Derneği ve Gemlik Ağrılılar derneklerini ziyaret eden Ak Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, "AK Parti verdiği sözleri yerine getiren bir partidir. Dün dündür, bugün bugün siyaseti asla yapmadık. Dün ne dediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Zaman zaman eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ancak pire yüzünden yorgan yakmayalım. 31 Mart seçimleri Türkiye'nin beka meselesidir' dedi.

"Büyüme hız kesmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir hükumet sistemi ile birlikte 24 Haziran'da halkımızın teveccühü ile seçildiğini belirten Müfit Aydın, "31 Mart'ta yerel yönetimlerimiz olan belediyelerin de aynı paralelde seçilmesi, önümüzdeki 4-5 yıl Türkiye'nin hız kesmeden büyümesini sağlayacaktır. 31 Mart seçimlerinde dua ve desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:55 Kaynak: İHA

AK Parti, Bursa, Gemlik, Güncel
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