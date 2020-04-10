Gemlik'te define operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde define avcılığı yapan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, Gemlik Ata Mahallesi'nde bulunan özel bir arazide define avcılığı yapan 5 kişi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Özel arazide yapılan kazıda, delici ve benzeri aletlerin kullanıldığı, kazının da gece saatlerinde yapıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA