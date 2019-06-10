Gemlik'te denizde bulunan kişinin kurtarılma görüntüleri paylaşıldı
5 saat önce
Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Bursa'nın Gemlik ilçesinden açıldıkları teknenin arıza yapması nedeniyle denize atlayan Yaman Şipka'nın kurtarılma anına ilişkin görüntü paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Bursa
'nın Gemlik
ilçesinden açıldıkları teknenin arıza yapması nedeniyle denize atlayan Yaman Şipka'nın kurtarılma anına ilişkin görüntü paylaşıldı.
Paylaşılan görüntüde, Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu
Mahallesi'nden dün akşam saatlerinde denize açılan 10 kişiden yüzmek için suya atlayan Şipka'nın kurtarılışı yer alıyor. Altıntaş
mevkisinde denizde bulunan Şipka'nın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince can simidi atılarak kurtarıldığı ve bota çıkarıldığı görülüyor.
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